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Концерты отменяются: эксперт рассказал, когда вернут деньги за билеты Организаторы мероприятий столкнулись с проблемами по возврату денег за билеты

Несмотря на смягчение карантина, концерты и другие массовые мероприятия пришлось перенести или отменить. Как решается вопрос о компенсации за билеты, рассказал директор компании по организации концертов Дмитрий Феликсов в эфире канала "Украина 24".

"Насчет событий, которые попали в карантинный период, организаторы принимают решение по каждому мероприятию отдельно. Мы перенесли мероприятия почти на год, билеты остались у зрителей. Если событие перенести нельзя, то мы отменяем его и возвращаем деньги. Но очень сложно, когда компания не работает, сгенерировать средства для возврата. После завершения карантина мы начнем работать, и только тогда появится возможность вернуть средства", — сказал он.

По словам Феликсова, не все затраченные деньги можно вернуть, у организаторов есть и 100%-ные затраты. К примеру, деньги, потраченные на рекламу концерта, который пришлось отменить, уже вернуть невозможно.

Ранее совладелец сети кинотеатров рассказал, готовы ли они к снятию карантина.