"Время Голованова": гости программы - Олег Ляшко и Алеся Бацман

Главные темы программы - ослабление карантина и резонансные судебные дела

"Время Голованова": гости программы - Олег Ляшко и Алеся Бацман

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".

С гостями программы – Олегом Ляшко, лидером Радикальной партии, и Алесей Бацман, журналистом – Василий Голованов обсудит следующие темы:

  • Детсады и метро заработали: как избежать повторной вспышки COVID-19?
  • Восстановление экономики: когда ждать обещанных новых рабочих местах?
  • Антирекорд цен на российский газ: чем грозит?
  • Рынок земли. Какие перспективы?
  • Резонансные дела: когда ждать «посадок»?

Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на канале "Украина 24".

Источник Украина 24 Теги Олег Ляшко Время Голованова Алеся Бацман