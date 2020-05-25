"Время Голованова": гости программы - Олег Ляшко и Алеся Бацман
Главные темы программы - ослабление карантина и резонансные судебные дела
На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".
С гостями программы – Олегом Ляшко, лидером Радикальной партии, и Алесей Бацман, журналистом – Василий Голованов обсудит следующие темы:
- Детсады и метро заработали: как избежать повторной вспышки COVID-19?
- Восстановление экономики: когда ждать обещанных новых рабочих местах?
- Антирекорд цен на российский газ: чем грозит?
- Рынок земли. Какие перспективы?
- Резонансные дела: когда ждать «посадок»?
Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на канале "Украина 24".