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В Киеве готовятся к открытию детсадов: у Кличко назвали сроки Советник мэра Киева рассказал, как и когда заработают детские сады и торговые центры

Когда заработают в Киеве детсады и ТРЦ, закрытые из-за эпидемии коронавируса, рассказал советник мэра Киева Виталия Кличко Владимир Бондаренко в эфире канала "Украина 24".

"Пока что заработали небольшие частные детсады. Коммунальные сейчас готовятся к возобновлению деятельности. С 23 мая необходимо от 10 до 14 календарных дней. Поэтому начало их работы мы ожидаем через 2 недели. Им нужно закупить дезинфицирующие средства, перераспределить персонал и так далее", — сказал он.

По словам Бондаренко, ТРЦ уже тоже готовятся к открытию, но речь идет только об открытии магазинов. Об открытии развлекательных площадок речь не идет, обсуждается вопрос фудкортов, которые находятся на открытом пространстве, добавил он.

Также Бондаренко рассказал о мерах безопасности на продуктовых ярмарках. По его словам, на каждой из них для контроля обязательно будут присутствовать представитель Госпотребслужбы и представитель одной из городских служб, которые будут следить, чтобы не было нарушений

"Больших нарушений мы не фиксируем. Есть несистемные нарушения, поэтому мы просим киевлян соблюдать правила. Не скажу, что первые дни ослабления принесли какие-то неожиданные результаты", — сказал он.

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