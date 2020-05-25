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Безвиз после карантина — эксперт рассказал, откроют ли границы Эксперт по международной политике рассказал, когда и как украинцы смогут путешествовать за границу

Что будет с безвизовым режимом для украинцев после карантина, рассказал эксперт-международник Тарас Семенюк в эфире канала "Украина 24".

"Сейчас я пока не слышал никаких сигналов о том, что Европейский Союз будет закрывать границы или менять правила. Я думаю, можно ожидать жестких правил проверки граждан не из ЕС — эпидемиологический досмотр, какие-то рамки, — что будет затягивать процесс паспортного контроля. Что касается смены правил пересечения границы, я думаю, изменений не будет", — сказал он.

Эксперт отметил, что даже если страны ЕС откроют границы не со всеми странами, попасть в них будет возможно.

"Италия, например, с 3 июня открывает свои аэропорты, но только из стран ЕС. Если мы захотим, то мы тоже сможем попасть туда через Польшу или другие страны. Каждая страна будет пытаться вернуть туристические потоки, потому что туристы везут с собой деньги", — сказал он.

Путешествовать в Европу мы сможем, как только украинская власть снимет ограничения в наших аэропортах, добавил Семенюк.

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