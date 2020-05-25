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Можно ли смягчать карантин — врач дала оценку ситуации в Украине Эпидемиолог рассказала, возможна ли вторая волна коронавируса и как себя обезопасить

О том, безопасно ли ослаблять карантин в Украине, рассказала эпидемиолог Людмила Мухарская в эфире канала "Украина 24".

"Уменьшение карантинных мер происходит постепенно. Очень важно, чтобы их не снимали одновременно. Мы знаем, что для каждого заведения, которые постепенно открываются, выписаны определенные правила. Должна быть обоюдная работа. Собственники должны их выполнять, а люди, которые пользуются услугами заведений или транспортом, должны понимать и использовать средства защиты. Если все будет работать в комплексе, то можно надеяться, что заболеваемость не вырастет стремительно и не будет вспышки", — сказала она.

Врач рассказала, возможна ли вторая волна заболеваемости коронавирусом в Украине.

"Мы находимся в центре пандемии, это глобальная проблема. Если есть негативные прогнозы для европейских стран, то это не исключено и для Украины. Многие эксперты говорят, что вторая волна возможна осенью, так как коронавирус — это сезонная болезнь", — сказала она.

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Ранее авиаэксперт Богдан Долинце в эфире канала "Украина 24" рассказал, в какие страны украинцы смогут полететь в ближайшее время.