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В Америке "пленки Порошенко" не произвели фурора — британский журналист В Украине записи экс-президента произвели больше шума, чем за границей

О ситуации с "пленками Байдена – Порошенко" высказался британский журналист, экс-руководитель украинской редакции "Радио Свобода" Богдан Нагайло в эфире канала "Украина 24".

"Мы не знаем, что будет следовать за этим и чего ожидать. Даже "Вашингтон пост" сказал, что там нет никаких доказательств, что это дежавю и старая история и так далее, использованные в контексте предвыборной кампании. Пока что в Америке это не произвело "импакта", как мы говорим. Но в Украине – нервозность, какая-то такая чрезмерная реакция политических сил – что это может означать и т.д. Пока что больше шума в Украине это произвело, чем в США", — сказал он.

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Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Из-за этих записей Офис генпрокурора завел на Порошенко еще одно дело о "госизмене".