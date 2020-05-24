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Скандальное интервью с Гиркиным: Фесенко объяснил опасность Политолог рассказал, можно ли делать интервью с террористами

О том, можно ли было делать интервью с бывшим лидером боевиков на Донбассе Игорем Гиркиным, как это сделал журналист Дмитрий Гордон, рассказал политолог Владимир Фесенко в эфире канала "Украина 24".

"У меня очень однозначное отношение к этому интервью. Мы знаем, что примеры интервью у террористов, в том числе у Гиркина, есть у западных СМИ. В чем проблема для Украины? Я считаю, что лучше этого не делать, это касается не только Гиркина и Поклонской, потому что происходит легитимация этих персонажей в украинском информационном и политическом пространстве", — сказал он.

Пполитолог пояснил, что есть опасность перейти важную грань.

"Если сейчас интервью с ними – завтра интервью с Пушилиным, Пасечником, тот самый "прямой диалог" и так далее, то есть размывается грань… Кстати говоря, форма интервью тоже очень значима, можно в принципе сделать, но тогда ты так должен продумать форму интервью, чтобы это не выглядело, как легитимация таких людей", — считает он.

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Ранее Дмитрий Гордон назвал еще трех людей, с которыми хочет говорить.