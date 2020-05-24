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Кинотеатры готовятся выходить из карантина: когда планируют и что покажут Совладелец сети кинотеатров рассказал, готовы ли они к снятию карантина

О том, как и когда будут работать кинотеатры после снятия ограничений, рассказал совладелец сети кинотеатров Дмитрий Деркач в эфире канала "Украина 24".

"Мы почти месяц готовим открытие. Как только разрешат – мы готовы, возможно, это будет середина июня, середина июля. Готовим репертуарный план из фильмов, которые были в прокате последние три года. У кинотеатров большие расходы - аренда, выплата зарплаты. В нашей сети 9 кинотеатров, работает около 160 человек, за апрель около 10 млн грн были расходы, в мае эта сумма будет такой же. Мы понимаем, что не можем поднимать цены на билеты, у людей не было работы, многим придется экономить, поэтому не будем повышать", — рассказал он.

Деркач дал прогноз, сколько людей будет ходить в кино.

"Кинотеатр работает так, что может быть 100%-я заполненность, в среднем выходит 25-30%. Мы провели опрос, и большинство клиентов готово идти в кино, но есть и большой процент людей, у которых останется страх, поэтому людей будет меньше. Все меры предосторожности будут соблюдаться", — сказал он.

Напомним, ранее в ПЦУ рассказали, как работают церкви в карантин.