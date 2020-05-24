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Метро в Киеве готовят к запуску: что с расписанием, масками и жетонами Метрополитен столицы возвращается к привычному режиму работы

Замдиректора КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон рассказала в эфире канала "Украина 24", как в метро готовятся к запуску после двух месяцев карантина.

"Мы планируем начинать движение по обычному графику, большинство станций откроется около 5:45. Что касается интенсивности, мы понимаем, что не придет 1,5 млн человек, но будем запускаться в максимально интенсивном режиме, пиковом, 1,5 минуты будет перерыв между поездами", — сказала она.

Макогон рассказала, какие меры безопасности будут применяться в метрополитене.

"Обязательное требование - маска, это решение Кабинета министров, мы просим выполнять его. Нам будут помогать полиция, наша охрана. Вы понимаете, что будут принципиальные люди, которые ни во что не верят, если вы видите, что человек снимает маску в вагоне, сделайте ему замечание. Призываем пассажиров по максимуму использовать бесконтактные способы оплаты. Жетоны продаваться не будут, но использовать их можно до 30 июня. В метро поставлены метки для дистанцирования пассажиров, размещены оповещения о правилах", — сказала она.

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Ранее в эфире "Украина 24" врач-инфекционист, бывший директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита рассказал, что Украина в борьбе с коронавирусом переходит к стратегии Швеции, которая изначально не вводила жестких карантинных мер.