Cмерть нардепа Давыденко — у Авакова дали комментарий

Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Владимир Мартыненко рассказал о ходе расследования смерти депутата Давиденко, которого обнаружили застреленном в своем офисе.

"Сейчас есть уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса "умышленное убийство", дело расследуют следователи. У меня нет информации, что расследование завершено и можно обнародовать информацию. Я слышал много разных версий, но не могу ни подтвердить, ни опровергнуть их, пока работает следствие и результатов еще нет. Как только будет о чем говорить следователям, они обязательно скажут об этом. Это очень резонансное происшествие, и к нему приковано внимание всего украинского общества и органов власти. Думаю, что если версии будут связаны с допросом кого-либо, в том числе и депутатов, следователи это сделают", — сказал он.