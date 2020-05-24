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Иконы не целуют - в ПЦУ рассказали, как работают церкви в карантин Священник из ПЦУ рассказал о мерах безопасности во время богослужений в храмах

Как проходят богослужения при выходе из карантина, рассказал священник Александр Драбинко (ПЦУ) в эфире канала "Украина 24".

"В нашем соборе богослужения не останавливались, велись трансляция онлайн, сейчас люди начинают приходить на службы, исчезает страх. Санитарные нормы мы имеем возможность соблюдать, люди приходят отдельными группами на литургии, чтобы не пересекаться, мы делаем их чаще, чтобы группы были меньше. Размер храма позволяет соблюдать дистанцию 1,5 метра", — сказал он.

Священник также рассказал, как в церквях соблюдаются меры безопасности, чтобы верующие не заразились коронавирусом.

"Как только началась эпидемия, иконы были отгорожены от верующих, они их не целуют, как и предметы религиозного обихода. Кроме того, иконы находятся под стеклом, которое протирается дезинфицирующей жидкостью. При входе стоят дезинфекторы, священники обрабатывают руки каждый час, все посетители находятся в масках, проблем с этим нет", — сообщил он.

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