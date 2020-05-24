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Какими должны быть штрафы на дорогах - нардеп дал совет Нардеп считает, что для нормальной работы камер наблюдения необходимы несколько условий

С 1 июня в Украине на дорогах начнут работать камеры автоматической фиксации нарушения правил, всего по стране планируется установить 700 единиц. Депутат Верховной Рады Муса Магомедов считает, что это полезное нововведение, но с оговорками.

"Работать нужно в нескольких направлениях. Первое - должны быть дороги, по которым можно ездить, не нарушая, не выезжая на встречные полосы. Работа в этом направлении ведется, но, наверное, темпы пока недостаточны", - сказал нардеп.

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По мнению Магомедова, система видеофиксации и закон, который позволяет пользоваться данными с этих камер и устанавливать штрафы, как и во всем цивилизованном мире, безусловно необходимы.

"И третье. Штрафы должны быть такими, чтобы каждый водитель перед тем, как нарушать, думал, делать это или нет, а еще лучше - не задумывался бы об этом", - сказал Магомедов.

Напомним, глава "Укравтодора" Александр Кубраков в эфире "Украина 24" пообещал, что "Укравтодор" может за 3-4 года привести в порядок дороги в Украине, и рассказал, что ремонт основных путей продолжается.