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"Правда никого не интересует": адвокат жестко высказался о деле Шеремета Следствие настаивает на единственной версии преступления, рассказал Тарас Беспалый

Следствие в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета закрывает глаза на любые доказательства невиновности подозреваемых – волонтера Юлии Кузьменко, рок-музыканта Андрея Антоненко и военного медика Яны Дугарь.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил адвокат Кузьменко Тарас Беспалый. По его словам, на сегодняшний день это дело "выглядит, как роман-антиутопия "1984", когда правда никого не интересует".

"Пытаются доказать, что есть единственная версия, и доказательства никого не интересуют. На сегодняшний день сторона защиты собрала очень много доказательств, что Дугарь в 2016 году находилась не в Киеве, и свидетели подтвердили это. Когда шла речь о выхолощенной мине МОН-50, которую якобы нашли у Антоненко - несколько свидетелей отметили, откуда она и в каком состоянии. Когда мы говорили, что Кузьменко ночевала дома, приводили свидетелей, предоставляли распечатки оператора связи - на это не обращали внимание ни следователи, ни прокуроры. Вместо этого свидетелей передопрашивали", - заявил адвокат.

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Напомним, ранее спикер МВД Артем Шевченко в эфире канала "Украина 24" рассказал о ходе следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как известно, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Машина принадлежала соосновательнице издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в автомобиле не было. По данным полиции, сработало взрывное устройство.

Шеремет родился в Минске, до 1997 года жил и работал в Беларуси, затем - в России, последние пять лет жил в Киеве.