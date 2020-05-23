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Дело о захвате украинских моряков: адвокат рассказал, как накажут Россию Морской трибунал рассмотрит факт нарушения Россией иммунитета военных судов

Международный трибунал по морскому праву обяжет Россию выплатить компенсацию Украине по делу о захвате трех украинских судов возле Керченского пролива. Отказ от выплаты обернется для России новыми санкциями.

Такой прогноз озвучил в эфире канала "Украина 24" адвокат Николай Полозов, представлявший интересы пленных украинских моряков в российском суде.

По его словам, каждая процедура в международном трибунале занимает достаточное время.

"Через год после многих заседаний Украина представила свои доказательства, потом Россия представит свои, затем трибунал даст время для дополнительных доказательств, и потом перейдет к рассмотрению дела по существу", - сказал Полозов.

По его словам, в трибунале будет рассмотрен факт нарушения Россией иммунитета военных судов, чтобы предупредить подобные действия со стороны РФ и других участников Морской конвенции.

"Был нанесен ущерб интересам Украины, этот ущерб должен быть компенсирован. Компенсация будет присуждаться государству. Помимо непосредственного возмещения ущерба будут компенсированы затраты на помощь, которую оказывали иностранные специалисты. Отказ от компенсации будет иметь негативные последствия для России – санкции в виде запрета прохождения определенных проливов, запрет заходить в порты на заправку и так далее", - отметил юрист.

По словам адвоката, сумма компенсации пока неизвестна, однако ранее по иску Голландии Россия выплатила по решению трибунала около 5 млн евро. Решение, скорее всего, будет в 2021 или 2022 году.

Как известно, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла и захватила в Черном море три украинских военных судна и задержала 24 моряка. 7 сентября 2019 года моряки после длительных переговоров с РФ были освобождены и вернулись в Украину.

Параллельно Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву и подготовила меморандум с доказательствами, что РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву.