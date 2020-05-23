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В метро Киева будут бороться с пассажирами без масок: назван способ С понедельника метрополитен будет работать в штатном режиме

В Киеве в связи с ослаблением карантина с 25 мая заработает метро, но пассажиров без масок будут высаживать из вагонов.

Об этом рассказал в эфире "Украина 24" заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

"Ограничений не планируется, с понедельника, 25 мая, метрополитен будет работать в штатном режиме с обеспечением мер безопасности, рекомендованных главным санврачом и санитарным врачом Киева. Также вчера внесли изменения в регламент работы наземного транспорта – сколько предусмотрено сидений, стоячие места тоже учитываются. Мы выпускаем на маршруты весь транспорт, который есть, чтобы протестировать и понять, какие пассажиропотоки. Но окончательно понятно станет, когда запустится метро", - сказал чиновник.

Мондриевский отметил, что на входе в метро измерение температуры проводить не будут. Кроме того, медицинские перчатки в транспорте являются рекомендацией, а не обязательным требованием.

"Но масочный режим – обязателен. Дежурные по станции будут следить за этим, и просить покинуть вагоны людей без масок", - подчеркнул он.

Напомним, советник киевского городского головы Владимир Бондаренко в эфире "Украина 24" рассказал, что водители и кондукторы обязаны не пускать пассажиров без масок в наземный транспорт. Также он не исключил, что к борьбе с нарушителями присоединится полиция и муниципальная стража.