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"Есть два вида контроля": у Кличко рассказали, как запускают транспорт в Киеве На маршруты вышел весь подвижной состав

В Киеве 23 мая наземный общественный транспорт в тестовом режиме возобновил работу, прерванную из-за карантина. На маршруты выведен весь подвижной состав.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал советник киевского городского головы Виталия Кличко Владимир Бондаренко.

"Нормально состоялся запуск... По оперативной информации, выведен на маршруты весь подвижной состав. Тестируем, насколько нам необходимо будет в первый рабочий день понедельник возможно перебрасывать подвижной состав на другие маршруты. Я уверен, что в понедельник еще пробки на дорогах не исчезнут... На выходных действует тестовый режим, показывающий, какая сейчас миграция между берегами Днепра", - заявил Бондаренко.

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Советник мэра уточнил, что в транспортное средство будут запускаться люди в пределах его технических характеристик - количество мест для сидения плюс количество стоячих мест, предусмотренное паспортом. По его словам, на маршрутах, где большой пассажиропоток, понадобятся дополнительные единицы транспорта.

Также Бондаренко рассказал, как власть будет контролировать соблюдение карантинного режима в транспорте.

"У нас есть два вида контроля. Есть текущий контроль, который осуществляют водители, кондукторы, контролеры. И есть полиция и муниципальная стража, которая это контролирует. Вместе с тем, надо понимать, что у вируса ног нет, мы его носим сами. От нашего сознания зависит очень многое в данном случае", - сказал он и добавил, что водители и кондукторы обязаны не пускать пассажиров без масок, согласно соответствующей инструкции.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко в эфире "Украина 24" рассказал, что в Киеве сложилась критическая ситуация с пробками.