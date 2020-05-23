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Продажа животных за долги: в Минюсте объяснили, что будет со львами и медведями Также в ведомстве отчитались об успешной продаже собаки

Министерство юстиции Украины успешно продало за долги собаку должника, однако не будет выставлять на аукцион трех львов и пять медведей.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал и.о. гендиректора государственного предприятия "Сетам" Александр Мамро.

"Стартовая цена за пит-бультерьера была 112 гривен, продали за 11 тыс. гривен. Я уже успел поздравить владельца с покупкой и выразить надежду, что новый владелец приложит усилия, чтобы адаптировать эту собаку к нормальной жизни, чтобы больше таких печальных историй не случалось. В дальнейшем обратимся к победителю конкурса и поинтересуемся продолжением истории", - сказал Мамро.

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Руководитель ГП "Сетам" прокомментировал заявление министра юстиции Дениса Малюськи о возможности продажи на аукционе трех львов и пяти медведей.

"Дополнительно поясню: не говорилось, что они будут продаваться, потому что, согласно законодательству, мы не имеем права их продавать. Мы просто способствуем этим животным в том смысле, что размещаем объявления о привлечении определенных специалистов или людей, которые имеют право, опыт и организацию, чтобы содержать таких животных. Продажи, аукциона не будет. Просто как лот будет размещена информация, так как ГП "Сетам" размещает информацию о добровольной продаже, а также о бесплатной передаче имущества, которое не продалось на торгах", - пояснил он.

Напомним, ранее заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцяновская в эфире канала "Украина 24" рассказала, будут ли отключать украинцам свет и воду за долги.