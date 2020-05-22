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Массовое убийство нацгвардейцев на Житомирщине: озвучены три версии Задержанный объясняет свои действия самозащитой

У правоохранителей есть три версии массового убийства в Житомирской области бойцов Нацгвардии, которых расстрелял из ружья местный житель.

Как сообщает корреспондент канала "Украина 24" с места событий, это убийство всколыхнуло все село, люди до сих пор не могут оправиться.

Правоохранители установили, что к арендатору пруда Анатолию Захаренко приехали восемь друзей, шестеро из которых служили в Нацгвардии. Полиция отмечает, что эти люди друг друга давно знают, потому что отдыхали там неоднократно. Они сидели, выпивали спиртные напитки, шестеро пошли спать, двое остались с арендатором выпивать дальше. Примерно в час ночи возникла ссора, причины которой пока неизвестны.

Во время ссоры мужчины что-то не поделили, Захаренко схватил ружье и пошел расстреливать людей. Лишь один человек услышал выстрелы и убежал в лес, потом добрался до ближайшего населенного пункта и там обратился в полицию.

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Сейчас есть три основных версии инцидента. По версии самого Захаренко, которую он передал через жену, ссора произошла, потому нацгвардейцы упрекали его, что они воевали на Востоке, в то время как он прятал своих детей от военкомата.

По второй версии, которую сообщил брат Захаренко, накануне к Захаренко приезжал полицейский и требовал взятку за разведение рыбы, хотел 10 тысяч гривен ежемесячно за разрешение. Захаренко обратился в полицию и взяточника задержали. Якобы после этого нацгвардейцы приехали к нему на пруд. В полиции эту версию опровергают, говоря, что это произошло примерно в то же время, и нацгвардейцы, которые приехали, не могли знать о взяточнике.

В полиции же склоняются к прозаической версии - бытовое убийство.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал каналу "Украина 24", что подозреваемый в убийстве сообщил об угрозах со стороны лиц, отдыхавших у него. Он объясняет свои действия самозащитой. Утром 23 мая суд должен избрать подозреваемому меру пресечения.