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В половине областей не смягчают карантин: в СНБО назвали причину Глава комиссии по биобезопасности при СНБО рассказал, в чем проблемы с отслеживанием динамики коронавируса

О причине смягчения карантина не во всех областях Украины рассказал председатель комиссии по биобезопасности при СНБО Сергей Комиссаренко в эфире канала "Украина 24".

"Почти половина, а может, даже большая часть Украины переходит ко второму этапу. Это двенадцать областей и город Киев. Тем не менее, эпидемиологический процесс продолжается. Я отслеживаю количество заболевших людей, и оно пока что не уменьшается", — сказал он.

Комиссаренко отметил, что есть дополнительные факторы.

"Проблема еще в том, что у нас крайне недостаточно проходит диагностирование зараженных. Диагностики недостаточно, тестов делают недостаточно, к тому же они (тесты — ред.) непроверенного качества. Причем я даже не знаю, наши это тесты или нет. Мы вроде бы покупали тесты в Китае, в Южной Корее, у нас покупали тесты, якобы сделанные в Украине. Но качество этих тестов никто не проверял", — сказал он.

Ранее мэр Львова сделал громкое заявление насчет карантина.