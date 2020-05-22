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Мэр Львова сделал громкое заявление насчет карантина Андрей Садовый пожаловался на несправедливое решение правительства

О том, как ослабляется карантин во Львове, рассказал мэр города Андрей Садовый в эфире канала "Украина 24".

"Правительство приняло постановление, в котором четко сказано, что ослаблять карантин могут только региональные комиссии. У города это право забрали. Сегодня региональная комиссия собралась и решила, что карантин ослабляться не будет", — сказал он.

Садовый рассказал, какие вопросы необходимо решить в городе в первую очередь.

"Для меня лично есть два критических вопроса: транспорт и детские сады. У нас ездят и автобусы, и трамваи, и троллейбусы, но в режиме спецперевозок. Мы с понедельника просто увеличим количество машин, чтобы не было перегрузки транспорта. Что касается детсадов, до 29 числа областная комиссия не разрешает их открывать. Мы готовимся к открытию, подождем эти пару дней, но закон нарушать не будем", — сказал он.

Мэр Львова добавил, что намерен обратиться к правительству, чтобы давали право и городам самостоятельно принимать решение об ослаблении карантина.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире "Украина 24", что в столице сложилась критическая ситуация с транспортом.