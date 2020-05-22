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"Ситуация критическая": Кличко об ослаблении карантина в Киеве Мэр пожаловался, что в пределах столицы почти невозможно передвигаться

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире "Украина 24", что в столице сложилась критическая ситуация с транспортом, на дорогах наблюдаются огромные пробки.

Комментируя возобновление работы общественного транспорта в Киеве, мэр заявил:

"На сегодняшний день ситуация в Киеве критическая, что касается передвижения по городу. Такие пробки, которых никогда не было".

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Мэр напомнил, что сейчас многие предприятия понемногу начинают возвращаться к нормальной жизни в связи с ослаблением карантина.

"Общественный транспорт не работает, все садятся на машины, приезжают из области. В пределах Киева передвигаться почти невозможно", - сказал он.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко в эфире "Украина 24" обратился к киевлянам из-за запуска общественного транспорта в столице.