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Евроинтеграция Украины: экс-премьер сказал, во что нужно включиться Киеву Экс-премьер-министр рассказал, чего Украина успела добиться при помощи Запада и куда еще нужно стремиться

О сотрудничестве Украины с ЕС высказался экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время Киевского форума по безопасности, который транслировался на канале "Украина 24".

"Мы (Украина и Европейский Союз — ред.) много чего достигли вместе. Нам удалось получить энергетическую независимость Украины. Даже чудо случилось — когда украинцы получили безвизовый режим. Вместе с партнерами из ЕС и США мы сдержали российскую агрессию и ввели санкции против Российской Федерации. Вместе мы начали беспрецедентные реформы в Украине. Большинство украинцев поддерживают интеграцию в ЕС и НАТО, и сейчас ЕС должен показать пример и стать образцом процветающего общества. А украинской власти необходимо продвигать реформы и держать курс на Европейский союз", — сказал он

Яценюк заявил, что Украина должна стать частью ряда региональных инициатив: инициатива трех морей, Б9 (Бухарестская девятка) и так далее.

"Нам нужно более решительное, активное и сильное международное сотрудничество с нашими друзьями из региона — такими как Литва, Польша, Венгрия. Мы должны перевернуть страницу споров прошлого и смотреть в будущее. Цель — совместное процветающее будущее для Украины, ЕС и США", — заявил он.

Ранее Яценюк заявлял, что президент России Владимир Путин хочет принести хаос в Украину с помощью контроля над украинскими СМИ, используя дезинформацию как оружие.