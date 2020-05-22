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Врач назвал главную проблему выхода из карантина Инфекционист рассказал, какая сейчас ситуация с коронавирусом в Украине и чему эпидемия научила людей

О том, можно ли в Украине ослаблять карантин, рассказал врач-инфекционист Евгений Дубровский в эфире канала "Украина 24".

"Ситуация значительно улучшилась. Работая в больнице, я вижу, что молодые люди практически не поступают, тяжелых форм все меньше и меньше. Усложнять карантин нет смысла", — сказал он.

Врач отметил, что главное, чему карантин должен был научить людей более бережно относиться к здоровью — как своему, так и окружающих.

"Главная проблема выхода из карантина — это уважение друг к другу. Если раньше мы могли себе позволить с температурой, выпив жаропонижающее, идти на работу или в гости, то карантин должен был всех научить беречь свое здоровье и близких. Сейчас люди стали более внимательны к симптомам и обращаются к врачу или звонят по телефону. Карантин научил людей общаться с врачами дистанционно, и это большой плюс", — сказал он.

Врач также предупредил, что ношение масок и перчаток в транспорте недостаточно для того, чтобы полностью обезопаситься от заражения, поскольку даже в жесткий карантин новые заболевшие все равно появлялись.

Ранее эксперт по вопросам инфраструктуры Виктор Медведь в эфире канала "Украина 24" рассказал, будут ли перевозчики соблюдать меры безопасности.