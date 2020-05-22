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Киев готовится к пляжному сезону: стали известны подробности В КП "Плесо" рассказали, как проводится обработка объектов на пляжах и в зонах отдыха

Насколько готовы киевские пляжи к летнему сезону, рассказал начальник службы содержания водных объектов КП "Плесо" Андрей Логвиненко в эфире канала "Украина 24".

"В летнем сезоне 2020 мы готовим к открытию 14 пляжей и 18 зон отдыха. Под подготовкой подразумевается установка пляжного оборудования, такого как кабинки для переодевания, питьевые фонтанчики, урны для мусора и так далее. Также проводится комплекс санитарно-эпидемиологических мер", — сказал он.

Чиновник рассказал, что с начала карантина начали проводить дополнительные меры по безопасности.

"Как только начался карантин, мы сразу начали проводить дополнительную дезинфекцию элементов благоустройства, таких как скамейки, кабинки для переодевания, детские площадки. Сделали предупреждающие таблички, чтобы люди ограничили использование, но поскольку не все к этому прислушиваются, проводили дополнительную дезинфекцию", — сообщил Логвиненко.

Сейчас еще нет четкой информации по ограничениям на пляжах, когда они начнут работу, добавил он. После получения официальных рекомендаций будет разрабатываться алгоритм действий.

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