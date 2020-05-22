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"Спортсмены готовятся": министр о карантине и Олимпийских играх Министр молодежи и спорта рассказал, как украинские спортсмены возвращаются к тренировкам

Как карантин повлиял на сферу спорта, рассказал министр молодежи спорта Вадим Гутцайт в эфире канала "Украина 24".

"Спорт, как и во всем мире, остановился на два месяца. Мы не проводили соревнования, у нас был ограничен тренировочный процесс — все залы, все спорткомплексы, олимпийские базы были закрыты. Но наши спортсмены понимали эту ситуацию. Все соревнования были перенесены, поэтому сейчас у нас есть время подготовиться, когда начнем тренироваться", — сказал он.

Гутцайт отметил, что на сегодняшний день все спортсмены готовятся к Олимпийским играм. Ни у кого из украинских спортсменов нет ситуации, что они не смогут поехать на Игры в следующем году из-за завершения карьеры, сказал он.

"Карантин ослаблен, и спортсмены уже тренируются, открываются Олимпийские базы, на первом этапе уже будем начинать соревнования до 50 человек без зрителей, а дальше будем смотреть, как будет складываться ситуация в стране", — добавил министр.

По его словам, дети начнут тренироваться с 1 июня, когда откроются детские и юношеские спортивные школы и центры Олимпийской подготовки.