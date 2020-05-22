Запуск транспорта: эксперт дал невеселый для сторонников карантина прогноз

Как изменится ситуация с пассажирскими перевозками после карантина, рассказал эксперт по вопросам инфраструктуры Виктор Медведь в эфире канала "Украина 24".

"Я думаю, что ситуация с перевозками восстановится до того вида, который был до введения карантина. Но несмотря на регулирование, карантинные меры, которые были задекларированы, соблюдаться не будут, так как у перевозчиков не предусмотрено финансирование для таких мер. Нужно отметить, другие карантинные меры - использование масок и так далее, - сейчас не выполняются на 99 процентов. Люди восприняли ослабление карантина как полную отмену, и в общественном транспорте будет то же самое", — сказал он.