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На Житомирщине застрелили семь человек — у Авакова рассказали детали Мужчина застрелил семерых отдыхающих из Киева в результате ссоры

Ночью в Житомирской области мужчина расстрелял семь человек из охотничьего ружья. Подробности рассказал замминистра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко в эфире канала "Украина 24".

"Вчера около 3 часов на Житомирщину приехала компания из Киева отдыхать на берегу пруда в селе Новоселица Попельнянского района. Вечером шесть из приехавших легли спать, а вместе с арендатором пруда, гражданином по фамилии З. 1962 года рождения остались два человека. Они сидели, общались, после чего у них, видимо, сложились неприязненные отношения, и арендатор пруда их застрелил. После этого он из своего же охотничьего ружья начал расстреливать спящих людей. Всего погибло семь человек, одному удалось сбежать. Он прибежал в село, набрал полицию, дальше полиция задержала подозреваемого. Мотивы устанавливаются", — рассказал он.

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Когда приехала полиция, по показаниям полицейских, подозреваемый был пьян, но будет еще проводиться экспертиза. За убийство более 2 человек Уголовный кодекс предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения, добавил Геращенко.