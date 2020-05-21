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Поехать в Турцию на отдых: посол оценил шансы для украинцев Посол Украины в Турции заверяет, что в этой стране очень эффективно борются с коронавирусом

Посол Украины в Турции Андрей Сибига в эфире канала "Украина 24" рассказал о том, как Турция борется с эпидемией коронавируса и будет ли возможность поехать отдыхать в эту страну.

"В Турции сейчас пик эпидемии преодолен, ситуация полностью под контролем. 70% больных выздоровели, и на сегодня в Турции самый низкий уровень смертности в сравнении с другими странами Европы. Это понятно, потому что крепкая медицинская система, страна имеет сильнейшие институциональные возможности", - сказал посол.

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По его словам, в мае, несмотря на священный для мусульман месяц Рамазан, когда число контактов между людьми растет, страна находится в стадии ослабления ограничительных мер.

"Могу заверить на собственном опыте и опыте наших сотрудников, что Турция очень эффективно борется с пандемией и полным ходом готовится к туристическому сезону", - сказал Сибига.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич рассказал о том, как будет восстанавливаться сфера туризма после пандемии коронавируса.