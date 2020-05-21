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Певица Мария Бурмака: "Вышиванка — это не просто красивый орнамент" Певица рассказала о коллекции вышиванок, часть из которых досталась ей от отца

О значении украинской вышиванки рассказала певица Мария Бурмака в честь праздника ВышиванкаDay в эфире канала "Украина 24". В частности, она поделилась историей своих вышиванок.

"Я очень рада, что есть такой праздник. Вышитых платьев и сорочек у меня множество. У меня есть старинные вышиванки, которым по 150 и более лет. Я всегда их надеваю на Рождество, на Пасху. А вышиванка, которая сейчас на мне, — особенная. Я специально ее надела, это мужская вышиванка, моего отца. Он вырос в Харькове и с очень малого возраста пытался показывать свою украинскость именно тем, что одевался в украинские вышиванки. Вы можете представить, как в 70-е годы было сложно. Он собирал вышиванки с различными узорами. Эта вышиванка на мне старинная, ей около ста лет. Папы уже нет, но его вышиванки я иногда достаю. Когда я ее гладила, чтобы надеть, то очень хотела прижать ее к сердцу", — рассказала она.

Певица считает, что вышиванки можно и нужно носить в повседневной жизни.

"Вышивка - это не только красивый орнамент на ткани. Это символ перехода из поколения в поколение. Только сверточек старинного полотна - и вышитая жизнь на нем. Я думаю, что такие старинные вещи дают силу", - сказала Бурмака.

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Ранее звезды украинского шоу-бизнеса, спорта и телевидения поздравили украинцев с Днем вышиванки.