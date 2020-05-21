Дело сложное - у Авакова рассказали о расследовании убийства Шеремета

Руководитель департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в эфире канала "Украина 24" рассказал о ходе следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Производство находится в активной стадии расследования, три человека - под подозрением. Дело окончательно не расследовано и еще не передано в суд. Следствие активно работает, несколько раз сроки продолжались с его начала 20 июля 2016 года", - сказал Шевченко.

По словам спикера, "дело сложное с точки зрения технологии преступления".

"Нельзя требовать быстрых ответов и однозначных результатов следствия. Шеремет был не только гражданином страны-агрессора, а и пребывал на ее территории за месяц до убийства, имел там встречи и контакты, и следствие считает эти факты важными. Именно поэтому следствие продолжает работать и изучать все детали", - рассказал руководитель департамента.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Машина принадлежала соосновательнице издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в автомобиле не было. По данным полиции, сработало взрывное устройство.

Шеремет родился в Минске, до 1997 года жил и работал в Беларуси, затем - в России, последние пять лет жил в Киеве, сотрудничал с "Украинской правдой" и "Радио Вести".