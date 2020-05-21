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Как облегчить возвращение детей в детсады - рекомендации психолога Не следует ругать детей, когда они утром не захотят просыпаться

Психолог Евгения Игрунова в эфире телеканала «Украина 24» рассказала, как правильно настроить ребенка к возвращению в детский сад после долгого перерыва из-за карантинных ограничений.

«Во-первых, это еще дети нас научат, как возвращаться к нормальному темпу и ритму жизни, потому что у детей дошкольного возраста есть такая важная особенность - они живут здесь и сейчас, это особенность нейробиологии мозга ребенка. Они очень быстро адаптируются к меняющимся условиям», - отметила психолог.

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Поэтому, по ее словам, важно с уважением относиться к детям, в частности, в вопросе их возвращения в детсады.

«Что можем мы, как взрослые, сделать для детей, чтобы им было легче вернуться в детсады? Это уважение к тому, что они изменили свой ритм, поэтому не следует их ругать, когда они утром не захотят просыпаться. Надо глаза в глаза сказать ребенку, честно признаться, что мы так же не хотим утром вставать. Надо не играть командира, а уважать ребенка. Мы можем пообещать ребенку вознаграждение, за то, что он идет в сад, и это не обязательно должно быть материальное вознаграждение», - отметила Игрунова.

Также, заявила психолог, перед походом в детсад можно посадить в ряд перед ребенком игрушки и разыграть ситуацию, как ребенок провел время, пока детей в детском саду не видел, рассказать, как надо мыть руки, пока нельзя обниматься.

Напомним, 20 мая на заседании Кабмина было принято решение об открытии детсадов с 25 мая. Минздрав подготовил ряд оговорок работы детсадов в условиях карантина: без температурного скрининга ни детей, ни воспитателей не будут пускать в садик, если температура 37,2 градуса и выше; теперь родители не смогут заводить детей внутрь, воспитатели будут встречать их на улице; мягкие игрушки, многоразовые полотенца, коврики с длинными ворсинками под запретом; через каждые два часа должны дезинфицировать все поверхности и др.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" педиатр Владислав Ващенко рассказал, безопасно ли во время эпидемии коронавируса открывать детские сады.