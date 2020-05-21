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"Даже в трудные времена мы вместе" - звезды поздравили украинцев с ВышиванкаDay Звезды украинского шоу-бизнеса, спорта и телевидения поздравили украинцев с Днем вышиванки

В День вышиванки украинские звезды шоу-бизнеса, спорта и телевидения в эфире телеканала «Украина 24» поздравили украинцев с праздником "ВышиванкаDay" и призвали сохранять украинские традиции.

Актриса Ольга Сумская: «Искренне поздравляю вас с праздником «ВышиванкаDay», который в этом году для вас проводит телеканал «Украина 24».

Борец Богдан Грицай: «Поздравляю всю Украину от Сяна до Дона с международным Днем вышиванки. Многие из вас знают, а кому-то я открою секрет, что мы спортсмены – люди суеверные. Лично я верю в знаки и обереги, точнее в один оберег – украинскую вышиванку».

Теле- и радиоведущая Маша Виноградова: «Первая вышиванка появилась у меня, когда я уже была взрослая, мне было 25 лет. Я купила ее во Львове. Мы считаем, что вышиванка – это тренд. Это очень красиво. Поэтому в День вышиванки предлагаем всем одеть свои красивые вышиванки, сделать красивые фото, выложить их в соцсети и показать, что наша культура нас объединяет».

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Певица Мария Бурмака: «Телемарафон «ВышиванкаDAY» не первый год проводит телеканал «Украина» и «Украина 24». А в этом году он проходит онлайн. Что нас объединяет? История, искусство, наши песни и вышиванки. Каждая вышивка - это особая история. Я вас поздравляю с праздником и призываю надеть ваши любимые вышиванки, потому что культура нас объединяет».

Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк: «Поздравляю вас с «ВышиванкаDay», который в День вышиванки сделал телеканал «Украина 24». Я считаю, что мы украинцы, потому что у нас украинский язык, культура украинская - и это нас объединяет. В том числе элемент этой культуры - вышиванка. С 2014 года в этот день я одеваю только черную вышиванку в память о павших в боях, защищая Украину от российского агрессора. Надевайте вышиванку и гордитесь ею».

Певица Камалия: «В вышиванке заложена история и культура нашего народа. Помним, что даже в трудные времена мы украинцы должны быть вместе, ведь нас культура объединяет».

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Отметим, что невероятный марафон вышиванок 21 мая проходит в эфире телеканала "Украина 24". Представители украинской диаспоры из разных уголков мира, политики, дипломаты и звезды покажут свои вышиванки и расскажут, что они значат для каждого.