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Наш национальный праздник - Дзидзьо о Дне вышиванки Певец Дзидзьо рассказал о том, как празднует День вышиванки

Певец Дзидзьо в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о празднике украинской вышиванки и о своих воспоминания, связанных с ней.

«Мои детские воспоминания, и они чрезвычайно важны, я помню рушники над образами, и они для меня важны. Ведь именно с детства тянется все творчество и все, что происходит в течение жизни у каждого человека», - отметил Дзидзьо.

Он призвал сохранять традицию - праздник вышиванки.

«Я желаю, чтобы вы сохраняли эту традицию украинскую как память детства, уважение к роду, к родителям, к старшим. Вышиванка - это наш национальный праздник должен быть», - отметил певец.

Отметим, что невероятный марафон вышиванок 21 мая проходит в эфире телеканала "Украина 24". Представители украинской диаспоры из разных уголков мира, политики, дипломаты и звезды покажут свои вышиванки и расскажут, что они значат для каждого.