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Как не подхватить коронавирус в детском саду - врач дала совет Правильный поток воздуха будет уменьшать концентрацию воздуха в помещениях детских садов

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская в эфире телеканала «Украина 24» рассказала о правильном поведении в условиях ограничений из-за карантина, а также о мерах в детских садах.

«Выход из карантина происходит поэтапно - и это правильно. Очень важно, чтобы не все люди, не все заведения начали вести активный образ жизни. Здесь ситуация зависит от нескольких факторов. Во-первых, общественный транспорт и учреждения, открываются, они должны выполнять определенные правила. С другой стороны, люди, которые будут пользоваться транспортом и ходить в заведения, также должны соблюдать правила, введенные во время карантина», - отметила врач.

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Она также рассказала о мероприятиях в детских садах, которые помогут уменьшить концентрацию вируса в помещениях.

«Конечно, дети не будут соблюдать расстояние в 1,5 метра, но мы знаем, что дети - это возрастная группа, которая практически не болеет коронавирусом. Случаев меньше и дети переносят их легче. Относительно детсадов, важна не столько дистанция, сколько правильное проветривание помещения, где находятся дети, потому что правильный поток воздуха будет уменьшать концентрацию воздуха», - отметила Мухарская.

Напомним, 20 мая на заседании Кабмина было принято решение об открытии детсадов с 25 мая. Минздрав подготовил ряд оговорок работы детсадов в условиях карантина: без температурного скрининга ни детей, ни воспитателей не будут пускать в садик, если температура 37,2 градуса и выше; теперь родители не смогут заводить детей внутрь, воспитатели будут встречать их на улице; мягкие игрушки, многоразовые полотенца, коврики с длинными ворсинками под запретом; через каждые два часа должны дезинфицировать все поверхности и др.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" педиатр Владислав Ващенко рассказал, безопасно ли во время эпидемии коронавируса открывать детские сады.