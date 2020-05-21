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"Мы хотим душить добром" - режиссер "Слуги народа" о новом канале для Крыма и Донбасса Телеканал "Дом" выходит на вещание на оккупированную территорию Донбасса, с ним там борются

Режиссер сериала «Слуга народа», глава наблюдательного совета телеканала «Дом» Алексей Кирющенко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о вещании телеканала «Дом» на оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.

«Для того, чтобы нас там (в ОРДЛО и Крыму – ред.) услышали, нам должны открыть двери. А чтобы нам открыть двери, они должны увидеть, что мы к ним идем. Я призываю поставить себя на их место и (принять – ред.) условия, в которых они захотят нам открыться. Я говорю о миролюбивых людях, а не о том кошмаре, который творится с боевиками и со всеми другими делами на больной ране», - отметил Кирющенко.

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По его словам, «Дом» - канал развлекательно-информационный.

«Мы сейчас выходим на небольшой сегмент – Луганск, Донецк и Крым – на ту территорию. С нами там борются. Мы как птица Феникс восстанавливаемся. У нас своя информационная сетка вещания. Мы растем, каждую неделю появляется новый информационный продукт, новости, новые политические программы. Мы растем при том минимуме денег, которые выделяют. Мы хотим вырасти, поставить спутники и выйти на собственное вещание. Мы хотим душить добром», - подчеркнул режиссер.

Как сообщалось, власти на базе канала иновещания UATV запустили канал, который вещает на оккупированную территорию на украинском и русском языках. Новый телеканал для временно оккупированных территорий получил название "Дом" и начал вещать тестовом режиме с 1 марта.