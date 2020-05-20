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Режиссер "Слуги народа" о Зеленском: Голобородько – это он Алексей Кирющенко объяснил, с чем связан успех сериала

Режиссер сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко в эфире канала "Украина 24" заявил, что президент Украины Владимир Зеленский имеет со своим кинопрототипом Василием Голобородько много общего.

По его словам, самый большой парадокс сериала в том, что "эта сказка стала былью".

"Я считаю что успех этого сериала – это то, что Голобородько играл именно Владимир Зеленский. Это большая удача этого сериала, потому что у него абсолютная память. Он текст не учил. Он его редактирует внутри, и, буквально сфотографировав текст, он уже выдает его от себя. Что может быть лучше. Голобородько – это он во плоти. Он приговорен к Голобородько своим воспитанием, своими родителями – чистый светлый порядочный, нетерпимый к повышению голоса. Он обласканный гений шоу-бизнеса, у него все получалось всегда", - сказал Кирющенко.

Режиссер рассказал, что уже после первого сезона съемочная группа обращалась к Зеленскому "господин президент".

Напомним, режиссер "Слуги народа" Алексей Кирющенко в эфире "Украина 24" заявил, что первый год президента Украины Владимира Зеленского при власти выдался более сложным, чем у его прототипа из кино Василия Голобородько.