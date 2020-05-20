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"Зеленский смотрел квадратными глазами": режиссер "Слуги народа" о создании сериала Алексей Кирющенко считает, что ему удалось создать новый жанр

Режиссер сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко в эфире канала "Украина 24" рассказал о создании фильма, в котором нынешний президент Украины Владимир Зеленский сыграл главу государства Василия Голобородько.

"У нашего общего друга и партнера по «Кварталу-95» Андрея Яковлева был день рождения. Мы собрались тесной компанией в ресторане, и Володя Зеленский, глядя на меня квадратными глазами, он никогда в сериале не снимался, а съемки должны были начаться через полтора месяца – он спросил: что мы будем снимать? Я в ответ зеркально сказал: я не знаю",- сказал Кирющенко.

Режиссер отметил, что студии "Квартал 95" удалось создать новый жанр в кино.

"Был первый драфт – 4 эпизода, мы с головой погрузились во всевозможные сателлиты-проекты – Гоголя, Салтыкова-Щедрина, в другую классику, сатиру политическую. И сочинили на свою голову сложный жанр, сложнее чем "Карточный домик", потому что мы не документально, мы сатира. Но так как жизнь в Украине – сама по себе сатира, то это переиграть и пересмешить невозможно", - заявил он.

Напомним, режиссер "Слуги народа" Алексей Кирющенко в эфире "Украина 24" заявил, что первый год президента Украины Владимира Зеленского при власти выдался более сложным, чем у его прототипа из кино Василия Голобородько.