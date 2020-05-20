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Гиркин боится: Гордон обратил внимание на важный момент Дмитрий Гордон утверждает, что террорист "находится в отчаянной ситуации"

Журналист Дмитрий Гордон в эфире канала "Украина 24" рассказал, что террорист Игорь Гиркин опасается за свою жизнь и суда в Гаагском трибунале.

"Гиркин - опасный свидетель, одна из его целей была засветиться (в интервью - ред.). У него отчаянная ситуация, он свидетель по МН17, он критикует Путина и Суркова", - сказал Гордон.

Журналист утверждает, что в свое время рейтинг террортста был выше, чем у президента России Владимира Путина.

"Когда он захватывал Донбасс, его рейтинг был выше, чем у Путина. Он боится оказаться в Гааге, как он мне сказал, боится оказаться в соседних камерах с Путиным. Он боится, что ему упадет кирпич на голову", - сказал журналист.

Напомним, ранее в эфире "Украина 24" супруга Гордона, журналистка Алеся Бацман заявила, что интервью Гордона с Гиркиным и депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской – "большая удача для Украины".

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил в эфире канала "Украина 24", что интервью Гордона с Гиркиным может стать материалом в международном суде в Гааге относительно сбитого на Донбассе "Боинга" MH17.