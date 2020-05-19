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Жена Гордона объяснила, почему интервью с Гиркиным - удача для Украины Украина получила новые задокументированные свидетельства российской агрессии, отметила журналистка

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным и депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской – "большая удача для Украины".

Об этом в эфире "Украина 24" заявила супруга Гордона, журналистка Алеся Бацман. По ее словам, интервью позволило Украине получить новые свидетельства российской агрессии.

"Эти два интервью - большая журналистская удача, это удача для государства Украина. Останутся факты и результат. Эти интервью - прямые задокументированные свидетельства российской агрессии против Украины, которые впервые были сделаны в Украине и которые по международному праву могут использоваться в международных судах", - заявила Бацман.

В частности, Поклонская лично подтвердила, что ее назначал на должность так называемого "прокурора Крыма" кадровый сотрудник ГРУ РФ, напомнила журналистка.

"Этим она еще раз закрепила то клеймо, которое на себя взяла Россия, аннексировав Крым. Кроме того, Поклонская сделала массу подарков процессуального характера, которое юристы будут использовать в судах. Что касается интервью Гиркина... Гиркин подтвердил, что он лично просил Кремль через Аксенова (т.н. "главу Крыма" - ред.) доставить террористам "Бук" вместе с экипажем, до этого это не было подтверждено. Флешки с интервью в Гааге, их послали компетентные украинские органы", - отметила Бацман.

Напомним, ранее журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил в эфире канала "Украина 24", что интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим лидером боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным может стать материалом в международном суде в Гааге относительно сбитого на Донбассе "Боинга" MH17.