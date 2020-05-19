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Кличко обратился к киевлянам из-за запуска общественного транспорта Мэр отметил, что многие киевляне продолжают нарушать карантин

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы не пользоваться наземным общественным транспортом и метро без необходимости.

Об этом он заявил 19 мая в эфире канала "Украина 24", комментируя ослабление карантина.

"Я хочу подчеркнуть и ежедневно повторяю – будьте, пожалуйста, осторожными. От отношения каждого из нас зависит наше здоровье и здоровье окружающих", - отметил он.

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По словам мэра, много людей нарушает эти правила, находятся без масок в общественных местах.

"Что касается метрополитена, могу сказать, что без необходимости не нужно пользоваться общественным транспортом. Заходя в общественный транспорт, вы находитесь в зоне риска. Второе - обязательно маски, по возможности перчатки. В метрополитене мы уже обозначили дистанцию, которую нужно будет держать на подходе к кассам и на перронах. Разметка сейчас есть в метрополитене", - сообщил Кличко.

Мэр призвал пассажиров придерживаться ключевых правил безопасности и отметил, что "здоровье - самое главное".

Напомним, заместитель главы КГГА Александр Густелев сообщил в эфире "Украина 24", что в Киеве наземный общественный транспорт восстановит работу с 23 мая, а метро с 25 мая.