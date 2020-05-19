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Кличко рассказал, как заполнены больницы в Киеве и когда откроют детсады Мэр Киева заявил, что в столице все под контролем

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире канала "Украина 24" рассказал о наполненности киевских больниц, а также о том, при каких условиях будут открыты детские сады во время ослабления карантина.

"У нас на сегодняшний день есть 1 700 койко-мест в инфекционных отделениях, и там находятся 250 человек, то есть заполненности пока, слава Богу, нет. Нужно сделать все для того, чтобы количество больных не было больше количества койко-мест, и у врачей была возможность оказывать медпомощь, это ключевой критерий. Сейчас в Киеве все под контролем, у нас много в запасе ПЦР-тестов, ИВЛ, мы готовы к любому развитию событий", - сказал мэр.

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По словам Кличко, "решение по детским садам должен принять Кабинет министров".

"Нам примерно нужно будет от 10 дней до двух недель, чтобы проверить садики, чтобы они соответствовали ключевым требованиям. Не будем забывать, что если взрослые могут придерживаться норм гигиены, с детьми это сложнее. И это все четко прописано - что касается измерения температуры, антибактериальных ламп и т.д.", - сказал мэр Киева.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" педиатр Владислав Ващенко рассказал, безопасно ли во время эпидемии коронавируса открывать детские сады.

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