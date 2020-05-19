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Надо поблагодарить Гордона — экс-президент об интервью с Гиркиным Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что интервью с лидером боевиков может быть полезным

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим лидером боевиков Игорем Гиркиным прокомментировал первый президент Леонид Кравчук в эфире канала "Украина 24".

"Я прочитал заявление Гордона и информацию от СБУ. Думаю, что это досадное недоразумение. Гордон занимает очень четкую позицию относительно политики Кремля и лично президента России, а также о событиях в Крыму и на неподконтрольных территориях Украины", — сказал он.

Кравчук подчеркнул, что, по словам Гордона, он делал интервью в содружестве со спецслужбами, и это является мировой практикой. Политик напомнил, что американский канал CNN в свое время брал интервью у бен Ладена.

"Это интервью можно использовать для дальнейшего расследования. Это нужно для того, чтобы выразить определенные претензии России по агрессии в Крыму и на Донбассе. Надо поблагодарить Гордона, потому что не каждый человек, не каждый журналист решится на такие действия", — добавил экс-президент.

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Напомним, бывший лидер боевиков на Донбассе Игорь Гиркин дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Интервью вызвало широкий резонанс и активное обсуждение в сети, а под офисом журналиста вечером в понедельник, 18 мая прошла акция протеста.

Ранее Дмитрий Гордон в эфире канала "Украина 24" также рассказал, смог ли он бы взять интервью у полевых командиров боевиков "Л/ДНР" Гиви и Моторолы.