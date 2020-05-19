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Психбольницы и медреформа: в НСЗУ объяснили, почему больных отпустят домой Как система охраны здоровья оказывает медицинскую помощь пациентам с психиатрическими диагнозами

В Украине прошли акции протеста работников психиатрических медучреждений. Организаторы акции говорят, что выделяемых Национальной службой здоровья средств не хватает на нормальную работу больниц. После внедрения второго этапа медреформы могут остаться без ухода 22 тысячи психиатрических больных, говорят работники сферы.

Начальник управления коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко в эфире канала "Украина 24" заявила, что почти 200 медучреждений готовы оказать помощь лицам с расстройствами поведения и психики.

"На самом деле Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) оплачивает медицинскую помощь пациентам в стационарах психбольницы в остром течении болезни и амбулаторную помощь. После стационарного лечения пациенты должны передаваться для лечения на амбулаторный уровень под наблюдением семейного врача или психиатра. И переход к внестационарным формам лечения — это не наша выдумка, это предусмотрено концепцией развития охраны психического здоровья в Украине на период до 2030 года, которая была одобрена распоряжением Кабмина еще в 2017 году", — рассказала она.

Бойко назвала количество пациентов и больниц на сегодня.

"Сейчас договор с НСЗУ на предоставление психиатрической помощи подписали 198 учреждений, из них 64 - монопрофильные психиатрические учреждения, 134 - многопрофильные. Бюджет этих учреждений составляет 1,257 млрд грн. Монопрофильные больницы способны оказать помощь 144 тыс. лиц с расстройствами поведения и психики. Это в течение 9 месяцев. Многопрофильные больницы планируют оказывать такую ​​помощь 82 тысячам человек ", — сказала она.

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