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Скандал с интервью Гиркина Гордону: экс-нардеп вступился за журналиста Бывший депутат Виталий Журавский объяснил, почему Гордон имел право взять интервью у бывшего лидера боевиков Гиркина

Скандальное интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим главарем боевиков на Донбассе Игорем Гиркиным прокомментировал доктор юридических наук, бывший нардеп Виталий Журавский в эфире канала "Украина 24".

"Если журналисту будут говорить, у кого можно или нельзя брать интервью, то общество будет лишено права на свободный доступ к информации. Если мы планируем перенять европейские ценности, чтобы они стали основой нашего общества, то должна быть полноценная свобода слова. Журналист вправе брать интервью у любого. Вспомним, Пабло Эмилио Эскобар, колумбийский король кокаина, наркобарон, руководитель наркокартеля, руководил в 80-х годах 80% мирового рынка кокаина. Жесткий убийца. У него CNN брало интервью. И ничего, никто не обвинял", — сказал он.

Эксперт отметил, что интервью с подобными лицами могут быть полезными и познавательными.

"Интервью с Поклонской и Гиркиным интересные, потому что это знаковые фигуры, и нельзя говорить, что таких людей нет. Я посмотрел и многое для себя узнал о том, что происходило в Крыму, ОРДЛО", — сказал Журавский.

Он также пояснил, может ли быть этот материал полезным для суда в Гааге.

"Есть заявление заместителя генпрокурора с благодарностью Гордону за интервью с Гиркиным. Но вообще любые высказывания в прямом эфире можно использовать в следственном и судебном процессе. Это вопрос правоохранительных органов. Интервью может быть доказательством в суде", - рассказал экс-депутат.

Журавский рассказал, чем именно интервью могут быть полезными для следствия.

"Вопрос использовать флешки или не использовать флешки, каким образом это использовать - это уже предмет работы следственных органов, предмет работы государства Украина. Если Украина подаст эти материалы в Гаагу, то это может быть элементом судебного заседания. Почему нет? Вот смотрите, правоохранительные органы брали показания у Поклонской? Не брали. Состоялась аннексия Крыма, она была прокурором, она нарушила присягу на верность украинскому народу. Правоохранители не брали показания, а в интервью она все рассказала. Или Гиркин, он сказал, что Украины как таковой нет, что это территория России, это в итоге станет территорией России. Я с этим не согласен, как и каждый сознательный гражданин Украины — это нарушает мое суверенное право", — сказал он.

Напомним, бывший лидер боевиков на Донбассе Игорь Гиркин (также известный как "Стрелков") дал трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. До этого Гордон взял интервью у экс-прокурора Крыма, а теперь депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской. Оба эти интервью вызвали широкий резонанс и горячее обсуждение в сети, а под офисом журналиста вечером в понедельник, 18 мая прошла акция протеста.

Ранее Дмитрий Гордон в эфире канала "Украина 24" также рассказал, смог ли он бы взять интервью у полевых командиров боевиков "Л/ДНР" Гиви и Моторолы.