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Можно ли заразиться коронавирусом от собак и котов — ветеринар дал ответ Эксперт рассказал об особенностях протекания коронавирусной инфекции у животных и человека

Опасны ли для человека животные, которые больны коронавирусом или переносят его, рассказал ветеринар Дмитрий Куринец в эфире канала "Украина 24".

"Что коты, что собаки болеют коронавирусной инфекцией очень давно. Мы десятилетиями боремся с этой проблемой. У собаки он может поражать дыхательные пути или кишечник. Между собой ни кошачий, ни собачий штамм не передаются. Ни одного случая заражения человека от собаки или кота не доказано. Пока я в это не верю, потому что ни одна уважаемая мировая лаборатория не доказала этого", — сказал он.

Ветеринар объяснил, почему вирус не передается от животных человеку.

"У животных совершенно другая температура – собаки и коты гораздо горячее нас. Для вируса очень много факторов нужно, чтобы прижиться. Коронавирус — один из самых мутирующих вирусов. Соответственно, его мутация в природе происходит постоянно. Если взять кошку, то проблему может принести мутировавший коронавирус самому организму, но это никого не заразит – ни ее котят, ни человека", — рассказал он.

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Ранее инфекционист Оксана Выговская в эфире канала "Украина 24" рассказала, что нужно для того, чтобы получить безопасную вакцину от коронавируса.