Восстановление шоу-бизнеса после карантина: эксперт назвал три главные задачи

Какие задачи ставятся для концертной индустрии в связи с карантином, рассказал директор компании по организации концертов Андрей Опарин в эфире канала "Украина 24".

"Для нас есть три ключевые задачи, цели, которые мы перед собой ставим, как крупная компания в концертной индустрии. В первую очередь мы хотим поддержать артистов, мы думаем, как помочь и как завлечь их в другие сферы нашей деятельности.

Второе, это наш зритель, который является главным инвестором, к счастью, люди покупают билеты на концерты, которые мы анонсируем уже в 2021 году. Третье — это сохранение нашего коллектива, мы постоянно в процессе генерирования идей, как людям остаться в деле и заниматься любимым делом", — рассказал он.