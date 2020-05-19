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В Украине из-за карантина перенесли концерты — эксперт рассказал подробности Многие концерты перенесены на следующий год, по другим еще идут обсуждения

О переносе концертов и массовых мероприятий из-за карантина рассказал директор компании по организации концертов Андрей Опарин в эфире канала "Украина 24".

"Мы очень не уверены в том, что летом мы сможем проводить какие-либо мероприятия в закрытых помещениях. Сейчас идут разговоры о том, чтобы это делать на открытых площадках. Но мы, как и наши зрители, надеемся на то, что мы скоро встретимся все вместе", — сказал он.

Опарин рассказал, что большинство запланированных мероприятий переносятся на 2021 год.

"Многие концерты, в том числе open-air, стадионные концерты уже перенесены на следующий год. У нас планировался большой концерт 24 августа на стадионе, и мы его перенесли на 2021 год. Я знаю, что многие фестивали, наши коллеги также перенесли мероприятия на 2021 год", — сказал он.

Ранее основательница Kyiv Music Days Евгения Стрижевская в эфире телеканала "Украина 24" рассказала о начале диалога с властью по восстановлению работы культурной индустрии Украины.