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Кому из пенсионеров можно работать на карантине — юрист дала ответ Некоторым категориям пенсионеров можно выходить на работу, все остальные должны сидеть дома

Можно ли работать пенсионерам в карантин, рассказала адвокат Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса Киева Виктория Тютюнникова в эфире канала "Украина 24".

"В связи с карантинными ограничениями самая большая группа риска — пенсионеры от 60 лет. Они до конца карантина должны находиться на самоизоляции. Исключением из этого правила являются только госслужащие, депутаты всех уровней, судьи, военнослужащие, работники вооруженных сил, также медперсонал, который осуществляет меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, также коммунальщики, те, кто работает на потенциально опасных обьектах. Все другие должны быть на самоизоляции", — сказала она.

Адвокат рассказала, какие санкции применяются в случае несоблюдения правил.

"Если они нарушат эту норму, то ответственность предусмотрена Кодексом об административных нарушениях, штрафы от 17 тыс. До 34 тысяч на работника, и от 34 тыс. до 170 тыс. На работодателя", - сказала она.

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