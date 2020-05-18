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В КГГА назвали даты запуска транспорта в Киеве В столице ввели ограничения на въезд грузовиков

В Киеве с 23 мая наземный общественный транспорт восстановит работу, прерванную карантином. Метро заработает два дня спустя, если разрешит Кабмин.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал Александр Густелев, заместитель главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

"С 23 мая планируем пускать наземный транспорт в неограниченном режиме. Что касается метро – Виталий Кличко неоднократно обращался в Кабмин с просьбой разрешить открыть метро с 25 мая в случае отсутствия ухудшения эпидемической ситуации", - сообщил чиновник.

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Также Густелев рассказал, что с 18 мая в Киеве введен режим ограничения на въезд грузовиков с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

"Эта ситуация связана с тем, что есть определенные ограничения в связи с ухудшением эпидемической ситуации в городе. Это необходимо, потому что ситуация с заторами на улицах показала, что общественный транспорт незаменим, и его отсутствие создает определенные проблемы. Ситуация с ограничением грузовиков будет продолжаться, пока не перейдем в режим обычной работы транспорта и метрополитена", - отметил он.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко в эфире "Украина 24" объяснил смягчение карантина в столице. По его словам, каждый город должен самостоятельно решать, когда и как отменять ограничительные меры.