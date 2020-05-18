17:34, Сегодня

Двойное гражданство разрешат не всем - политолог о новом законопроекте Прописанный в Конституции принцип единого гражданства сохраняется

Законопроект №2590 относительно двойного гражданства в Украине, который планирует рассмотреть Верховная Рада, позволит иметь второй паспорт только некоторым категориям лиц.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" политолог Владимир Фесенко.

"Я думаю, надо внимательно смотреть текст закона. Насколько я понимаю, речь идет не о легализации двойного гражданства вообще, а об определенном исключении из общего правила о едином гражданстве. Принцип единого гражданства для граждан Украины сохраняется", - пояснил эксперт.

По его словам, определенные исключения делаются, в первую очередь, для представителей диаспор.

"Насколько я слышал, речь идет о том, что возможность получить двойное гражданство в рамках процедуры исключения из общего правила будет для представителей диаспоры, людей, которые вынуждены были уехать из Украины или в результате политических преследований, или во время гражданской войны 100 лет назад, потомки людей , которые были связаны с Украинской Народной Республикой. Там приводится перечень таких обстоятельств. Такие люди по процедуре смогут получить гражданство", - рассказал политолог.

Фесенко отметил, что в Украине нужно по примеру других стран выдвинуть ряд условий для желающих получить второе гражданство.

"Было бы абсолютно правильно, как и в большинстве стран, создать условия, в частности - знание языка. В Штатах можно получить американское гражданство, если вы знаете английский язык, историю и Конституцию. Русские ввели похоже правило", - напомнил он.

Также политолог опроверг заявления оппозиционных политиков, что законопроект призван легализовать российские паспорта жителей Донбасса. По его словам, документ содержит запрет для граждан страны-агрессора.

Как известно, президент Владимир Зеленский 13 декабря подал в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства". Документ предлагает упростить получение гражданства тем, кто воевал за Украину или сбежал из РФ. Стало известно о намерении Рады рассмотреть законопроект в первом чтении 19 мая.

Напомним, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире "Украина 24" рассказал, кто может получить электронный паспорт.